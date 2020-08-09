Новый лагерь в Бугульме и «Что? Где? Когда?» в Лаишево: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 9 августа

Сегодня в России отмечается День строителя, поэтому главы районов Татарстана обратились в своих постах с поздравлениями к работникам строительной сферы. Например, Глава Нижнекамского района Айдар Метшин поделился фотографией строителя, который вынул первый ковш грунта в основании первого дома в Нижнекамске.

Руководитель Бугульминского района Линар Закиров продемонстрировал итоги работы татарстанских строителей, показав фотографии преображения оздоровительного лагеря имени А.Д. Губина, расположенного в 10 км от центра Бугульмы.

Уделили внимание главы районов и другим значимым событиям в жизни своих населенных пунктов. Так, глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил жительницу деревни Тимофеевка с юбилеем 90 лет, а также поделился фотографиями с полей.

Руководитель Лаишевского района поделился снимками с игры «Что? Где? Когда?» для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Мы восхитились их интеллектуальными способностями, они — красотой и природой Лаишевского района» — отметил Ильдус Зарипов.