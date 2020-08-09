Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив»

Бывший вратарь сборной России и московского «Локомотива», уроженец Татарстана, Руслан Нигматуллин дал свой прогноз на матч первого тура РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом»:

— Играет моя родная команда в моем родном городе. Это всегда интересно. Совсем недавно «Локомотив» уже побеждал в Казани. После этого «Рубин» набрал неплохой ход, но думаю, что сейчас команда Слуцкого не отдаст три очка, и будет результативная ничья, 2:2, — дал прогноз Нигматуллин.

Напомним, что первый тур нового сезона РПЛ стартовал накануне двумя матчами. Завершится он встречей в Казани во вторник, 11 августа. В 20.00 мск «Рубин» примет на «Ак Барс Арене» московский «Локомотив».

