X5 Retail Group начала набор сотрудников в новый распредцентр в Елабуге

Строительство оптово-распределительного центра в Елабуге завершилось и теперь структуры Х5 Retail Group набирают сотрудников.

Так сам распредцентр «Пятерочка» ищет операторов склада и водителей электроштабелеров. Там уже трудоустроены более 130 человек, а планируется набрать 166, передает «Новая Кама».

Кроме того, транспортная компания «АгроАвто» ищет около 100 водителей грузовиков. Всего компания должна создать 202 рабочих места.

Напомним, что фактически логистический хаб Х5 Retail Group достроили в конце июня. Тогда объект получил заключение о соответствии.

Строить распредцентр начали в мае 2019 года. Общий объем инвестиций группы составил более 0,9 млрд рублей. Еще около 200 млн рублей в инженерные сети вложили бюджет Татарстана и Фонд развития моногородов.