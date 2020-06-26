В Елабуге построили оптово-распределительный центр X5 Retail Group

Оптово-распределительный центр X5 Retail Group в Елабуге сегодня получил ЗОС. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.

Проектом предусмотрен складской продовольственный корпус площадью 16,6 тыс. кв. м. Он разделен на сухую и холодную зоны, с примыкающим к нему трехэтажным административно-бытовым корпусом. Также на территории центра находятся здания транспортного предприятия и контрольно-пропускного пункта.

Центр оснащен всем комплексом инженерных систем, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания.