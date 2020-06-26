Новости бизнеса

16:46 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Елабуге построили оптово-распределительный центр X5 Retail Group

15:21, 26.06.2020
В Елабуге построили оптово-распределительный центр X5 Retail Group
Фото: tatarstan.ru

Оптово-распределительный центр X5 Retail Group в Елабуге сегодня получил ЗОС. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.

Проектом предусмотрен складской продовольственный корпус площадью 16,6 тыс. кв. м. Он разделен на сухую и холодную зоны, с примыкающим к нему трехэтажным административно-бытовым корпусом. Также на территории центра находятся здания транспортного предприятия и контрольно-пропускного пункта.

Центр оснащен всем комплексом инженерных систем, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания.

Бизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем