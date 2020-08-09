Эксперт объяснил, стоит ли бояться нового смертельного вируса SFTS
Новый вирус SFTS, обнаруженный в Китае, не представляет опасности для России. По предварительным данным вирус передается через укусы насекомых и вряд ли появится в наших широтах.
Такое предположение высказал доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского медуниверситета Владислав Митрохин.
«Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится, как коронавирус», — приводит его слова портал URA.RU.
Врач отметил, что на данный момент информации о новом вирусе мало. Известно лишь, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление.
«Думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем и тем» — предположил Митрохин.
Ранее сообщалось, что в Китае зарегистрировано более 60 случаев заражения новым вирусом SFTS, который может привести к летальному исходу.ОбществоМедицина
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