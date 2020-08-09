Эксперт объяснил, стоит ли бояться нового смертельного вируса SFTS

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Новый вирус SFTS, обнаруженный в Китае, не представляет опасности для России. По предварительным данным вирус передается через укусы насекомых и вряд ли появится в наших широтах.

Такое предположение высказал доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского медуниверситета Владислав Митрохин.

«Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится, как коронавирус», — приводит его слова портал URA.RU.

Врач отметил, что на данный момент информации о новом вирусе мало. Известно лишь, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление.

«Думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем и тем» — предположил Митрохин.

Ранее сообщалось, что в Китае зарегистрировано более 60 случаев заражения новым вирусом SFTS, который может привести к летальному исходу.