В Белоруссии проходит основной день голосования, явка на досрочные выборы президента составила 40%

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. Всего проголосовать могут 6,8 млн человек. Об этом пишет «РИА Новости», которое ведет онлайн-трансляцию выборов.

Всего работают 5 767 участков для голосования, из них 44 — за границей, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

На пост президента претендуют пять кандидатов: действующий глава Александр Лукашенко, а также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Кроме того, в бюллетенях есть графа «против всех».