В Татарстане пьяный водитель устроил смертельное ДТП с опрокидыванием в кювет
В Татарстане пьяный водитель устроил смертельное ДТП, в котором погиб его пассажир. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.
Авария произошла накануне в Елабужском районе села Альметьево. На улице Джалиля водитель автомобиля ВАЗ-21074 будучи в нетрезвом состоянии не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет встречного направления.
В результате аварии от полученных травм на месте скончался пассажир автомобиля.
Ранее в Казани нетрезвый водитель устроил массовую аварию, в которой пострадали двое детей и трое взрослых.
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