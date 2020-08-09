В Татарстане пьяный водитель устроил смертельное ДТП с опрокидыванием в кювет

Фото: ГИБДД РТ (архив)

В Татарстане пьяный водитель устроил смертельное ДТП, в котором погиб его пассажир. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Авария произошла накануне в Елабужском районе села Альметьево. На улице Джалиля водитель автомобиля ВАЗ-21074 будучи в нетрезвом состоянии не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет встречного направления.

В результате аварии от полученных травм на месте скончался пассажир автомобиля.

Ранее в Казани нетрезвый водитель устроил массовую аварию, в которой пострадали двое детей и трое взрослых.

