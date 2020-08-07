В Казани двое детей пострадали в массовом ДТП из-за нетрезвого водителя

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В Казани нетрезвый водитель устроил массовую аварию, в которой пострадали двое детей и трое взрослых.

ДТП произошло вчера вечером на перекрестке улицы Интернациональной и Мамадышского тракта. По предварительной версии, водитель Nissan выехал на красный свет и протаранил Hyundai, в котором находились двое взрослых и двое детей. Затем легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилями Opel и Toyota.

В результате аварии пострадали водитель Hyundai, 4-летний мальчик и 3-летняя девочка. Их доставили в больницу с сотрясениями головного мозга и ушибами. Также пассажирка Hyundai госпитализирована с переломом грудины, а пассажир Nissan получил растяжение мышц шеи.

По данным «Татар-информ», водитель Nissan был нетрезв.



Ранее на Мамадышском тракте авария вызвала серьезную пробку.