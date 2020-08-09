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Ученые выяснили, что музыка улучшает работу мозга во время тренировки

01:38, 09.08.2020
Ученые выяснили, что музыка улучшает работу мозга во время тренировки
Фото: pixabay.com

Ученые из Университета Цукубы определили, что музыка положительно влияет на человека во время тренировки: они оценивали настроение людей после занятий спортом. Участники эксперимента во время тренировки слушали музыкальные композиции или серию звуковых сигналов. Данные опубликованы в журнале Neuroscience.

Добровольцы, во время занятий слушавшие музыку, демонстрировали лучшие когнитивные способности и были в хорошем настроении. По словам специалистов, прослушивание музыки во время тренировки действительно способно улучшить настроение и когнитивные функции.

Предыдущие исследования показали, что физические упражнения повышают активность в части мозга под названием «дорсолатеральная часть префронтальной коры».

Напомним, ранее ученые нашли способ ускорить изучение иностранных языков.

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