Девушка в течение десяти лет питалась только хлебом и чипсами

Жительница Великобритании Иззи Коул страдала расстройством избирательного питания. Людей с ним пугает еда в зависимости от ее цвета, запаха или текстуры, сообщает Comic Sands. Из-за расстройства британка не могла есть ничего, кроме хлеба и чипсов.



Больше всего девушку пугала курица. Врачи предлагали ей «просто есть», думая, что она просто привередлива.

Фобия развивалась, из-за чего у Коул начались проблемы с социализацией: девушка не могла питаться со сверстниками. «Я чувствовала, что раздражаю всех», — поделилась она.

Избавиться от болезни помог двухчасовой сеанс с терапевтом-гипнологом. После него она сразу же смогла съесть бутерброд с курицей и йогурт.

Ранее диетолог рассказал, чем можно заменить чипсы при перекусах на работе.