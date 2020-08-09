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Девушка в течение десяти лет питалась только хлебом и чипсами

00:35, 09.08.2020
Девушка в течение десяти лет питалась только хлебом и чипсами
Фото: pixabay.com

Жительница Великобритании Иззи Коул страдала расстройством избирательного питания. Людей с ним пугает еда в зависимости от ее цвета, запаха или текстуры, сообщает Comic Sands. Из-за расстройства британка не могла есть ничего, кроме хлеба и чипсов.

Больше всего девушку пугала курица. Врачи предлагали ей «просто есть», думая, что она просто привередлива.

Фобия развивалась, из-за чего у Коул начались проблемы с социализацией: девушка не могла питаться со сверстниками. «Я чувствовала, что раздражаю всех», — поделилась она.

Избавиться от болезни помог двухчасовой сеанс с терапевтом-гипнологом. После него она сразу же смогла съесть бутерброд с курицей и йогурт.

Ранее диетолог рассказал, чем можно заменить чипсы при перекусах на работе.

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