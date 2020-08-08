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Экзорцист из РПЦ умер от COVID-19

17:10, 08.08.2020
Экзорцист из РПЦ умер от COVID-19
Фото: stsl.ru

Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончался от вызванных коронавирусом осложнений, сообщается на официальном сайте монастыря.

«Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием», — говорится в сообщении на сайте.

Архимандрит Герман был известен как экзорцист: в Петропавловском храме он регулярно совершал чин «исцеления одержимых нечистыми духами». Этот обряд в церкви часто называют «отчиткой бесноватых».

Напомним, ранее из-за осложнений коронавируса на Кубани скончался митрополит Исидор.

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