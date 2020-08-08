Гинцбург опроверг слова ученых, которые посоветовали больным пить красное вино и есть фисташки

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Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскритиковал распространяющиеся слухи, что больному коронавирусом могут помочь продукты с содержанием ресвератрола.

Гинцбург заявил, что понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) могут антитела.

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего. А все остальное это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мертвому припарки», — цитирует его «РИА Новости».



Ранее ученые из Университета Лаваля (Канада) заявили, что облегчить течение коронавируса можно с помощью антиоксиданта под названием ресвератрол. Он содержится в красном и белом вине.

