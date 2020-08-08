В Татарстане случайный прохожий спас сбережения пожилого человека от мошенников

Фото: Реальное время

В Набережных Челнах благодаря случайному прохожему 90-летний дедушка не лишился своих сбережений. Он вовремя понял, что пожилого мужчину обманывают.

Как рассказали в МВД по РТ, 90-летний житель Набережных Челнов проснулся поздно ночью от звонка. Мужской голос в трубке представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что сын дедушки стал виновником серьезного ДТП и предложил «избежать правовых последствий» перечислить на счет 200 тысяч.

Дедушка поверил, но признался, что у него всего 100 тысяч накоплений. Мужчина на том конце трубки согласился и на эту сумму. Пенсионеру было велено немедленно перевести сумму через банкомат.

Мужчина говорил, что делать, но у разволнованного дедушки не получалось перевести деньги. Тогда он попросил помощи у постороннего. Молодой парень, послушав разговор, прервал звонок и объяснил что это мошенник. Он порекомендовал обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Ранее прокуратура Татарстана дала несколько советов, что делать, если с банковской карты списали деньги.

