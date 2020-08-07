«Салават Юлаев» не заплатил налог за превышение потолка зарплат. Морозов обещает разобраться

Уфимский «Салават Юлаев», а также действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА остаются единственными клубами, которые не заплатили налог на роскошь за прошедший сезон Континентальной лиги.



Ситуацию прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов.

— Две команды не заплатили налог. Это юридические моменты. Поднимался такой вопрос на совете директоров. Два клуба обратились в дисциплинарный комитет. Мы с этим разберемся.

Не хотелось бы оставлять такие клубы, как ЦСКА и «Салават Юлаев», без КХЛ. Все будет доведено до логического конца. «Динамо» тоже заверило, что будет погашен долг, — заявил президент лиги Алексей Морозов.

Напомним, в прошедшем сезоне потолок зарплат равнялся 800 миллионам рублей. За его превышение клубы обязаны были заплатить 30% от суммы превышения.