Флаг 100-летия ТАССР на Высокой Горе и праздник посреди поля в Чистополе: новые посты глав районов Татарстана 7 августа

Сегодня глава Актанышского района Энгель Фаттахов принял участие в народных слушаниях по благоустройству Старо-волжского берега в Актаныше. Пришедшие на встречу жители разделились на несколько групп и предложили свое видение этой территории.

В Мульминском сельском поселении Высокогорского района приняли флаг 100-летия образования Татарской АССР и открыли площадку по мини-футболу. Глава района Рустам Калимуллин перерезал красную ленточку перед новой площадкой и наградил спортсменов.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов тоже наградил сегодня жителей своего района — механизаторов АФ «Чистопольская» и ООО «Закамье — Агро» с успешным ведением уборочных работ. Мероприятие прошло прямо посреди поля, но это не помешало провести его с небольшим размахом: колонки установили прямо на машине, на празднике были и ведущая, и танцовщицы в национальных татарских костюмах.

Руководитель Новошешминского района Вячеслав Козлов продолжил отвечать на вопросы своих подписчиков, которых сегодня особенно интересовало, придут ли «путинские» выплаты в размере 10 тыс. рублей в августе.

Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов побывал на очередном празднике двора — здесь были и выставка поделок, и батуты. Хусаинов показал своим подписчикам веер, сделанный из пластиковых ложек.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев встретился сегодня со стобалльницами по русскому языку. Он вручил девушкам цветы и небольшой презент.

Татьяна Леухина