«Реальное время» показывает, как выглядит новый похоронный комплекс «Курган» под Казанью — съемка с квадрокоптера

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«Реальное время» с помощью квадрокоптера засняло новый похоронный комплекс «Курган» под Казанью.



Строительные работы на объекте еще ведутся, комплекс готовят к открытию. 10 августа в «Кургане» откроют административный и хозяйственный корпуса и два помещения для прощания с умершими.



Новое кладбище рассчитано на 147,5 тыс. захоронений и должно прослужить около 30 лет. Все подробности — в материале «Реального времени».