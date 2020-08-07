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«Реальное время» показывает, как выглядит новый похоронный комплекс «Курган» под Казанью — съемка с квадрокоптера

18:16, 07.08.2020 1
«Реальное время» показывает, как выглядит новый похоронный комплекс «Курган» под Казанью — съемка с квадрокоптера
Фото: скриншот

«Реальное время» с помощью квадрокоптера засняло новый похоронный комплекс «Курган» под Казанью.

Строительные работы на объекте еще ведутся, комплекс готовят к открытию. 10 августа в «Кургане» откроют административный и хозяйственный корпуса и два помещения для прощания с умершими.

Новое кладбище рассчитано на 147,5 тыс. захоронений и должно прослужить около 30 лет. Все подробности — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:29
    это,что на крестообразную дорожку с беседкой посередине и четыре поля угрожали такие деньжища?
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