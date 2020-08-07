В Татарстане полицейские изъяли партию контрафактного кожного лосьона и антисептика

Фото: оперштаб республики

В Татарстане полицейские изъяли партию контрафактного антисептика и кожного лосьона.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с сотрудниками Госалкогольинспекции по РТ выявили факт продажи обычного спирта под видом косметического лосьона и кожного антисептика.

Так, правоохранители заказали в одном из ООО 2,2 тыс. флаконов косметического лосьона и кожного антисептика. Продавцы доставили 1,2 тыс. флаконов косметического лосьона объемом 99 мл по цене 90 рублей за единицу и 1 тыс. флаконов кожного антисептика стоимостью 141 рубль 90 копеек за единицу на общую сумму более 250 тысяч рублей.

В последствии со склада фирмы полицейские изъяли еще 1390 единиц косметического лосьона.

Всю продукцию направили для проведения исследования в ГБУ «Татэкспертцентр», по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщили в республиканском оперштабе.