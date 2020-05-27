Торги движимым имуществом заводов Ford в Челнах и во Всеволожске пройдут летом

АО «Российский аукционный дом» (РАД) проведет торги по продаже движимого имущества автомобильных заводов Ford во Всеволожске и Набережных Челнах в конце июня.

Всего на продажу выставили 112 лотов. Сред них — погрузчики, аппарат для дуговой сварки, электротягачи, мобильная станция заправки тормозной системы. Суммарная начальная стоимость всего имущества достигает 69 млн рублей.

Отмечается, что все лоты будут продаваться по отдельности. Самыми дорогими лотами являются контейнерные погрузчики, стоимостью 7,5 млн рублей, погрузчики (авто, электро, дизельные) разных фирм стоимостью от 350 тыс. рублей до 1 млн рублей. Самый дешевый — сварочный аппарат для точечной сварки, стоимость которого равна 120 тыс. рублей.

Торги будут проходить 25, 26, 29 и 30 июня, а также повторные торги двух лотов, расположенных в Ленинградской области с пониженной стоимостью, — 2 июля, пишет «Интерфакс».

В конце марта прошлого года СП Ford Sollers сообщило о реструктуризации бизнеса в России и закрытии двух производственных площадок в Татарстане и завода в Ленинградской области. С 1 июля 2019 года на базе завода в Елабуге предприятие было перезапущено. Там производят и продают легкие коммерческие автомобили Ford Transit.

Отметим, что сегодня группа Sollers возобновляет производство на совместном предприятии с Ford в Елабуге. Его приостановили на время корпоративного отпуска с 12 по 26 мая.

