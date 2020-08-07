Татарстан закажет еще 20 экскурсионных «Чаек»

Гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов рассказал, что правительство Татарстана готовится заказать еще 20 судов проекта 03622 «Чайка».

Об этом он сообщил на церемонии спуска на воду первого экскурсионного судна этого проекта, передает корреспондент «Реального времени».

Главная особенность судна — работа на сжиженном газе. Карпов подчеркнул, что работа над таким проектом оказалась очень дальновидным решением, поскольку недавно было объявлено, что все суда в Арктике будут работать только на СПГ.

По данным пресс-службы Зеленодольского завода имени Горького, теплоход этого проекта представляет собой однокорпусное стальное судно, двигатель расположен на корме, а рулевая рубка на носу. Подчеркивается, что судно «с полным правом может гордиться статусом «Made in Tatarstan».