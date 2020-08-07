Больше тысячи предпринимателей Татарстана стали верифицированными участниками проекта «Деловая среда»

С начала года более тысячи предпринимателей Республики Татарстан стали верифицированными участниками проекта «Деловая среда» (16+). Всего с начала года более 11 тысяч представителей малого бизнеса открыли расчетные счета в отделении «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк».



«Деловая среда» — стратегический инновационный проект Сбербанка, направленный на развитие предпринимательства, который предлагает компаниям уникальную инфраструктурную площадку для развития, ведения бизнеса, поиска партнеров и общения.

После бесплатной регистрации на портале www.dasreda.ru бизнесмены получают доступ к обучающим курсам и программам, «облачным» приложениям для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, торговой площадке для сбыта своих товаров, банковским продуктам для малого бизнеса, сервису профессиональных консультаций. Стоит отметить, что большая часть сервисов и услуг также являются бесплатными.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Деловая среда» предлагает сервисы, актуальные как для уже существующих компаний сегмента микро- и малого бизнеса, так и для начинающих предпринимателей, которые могут, например, зарегистрировать ИП через портал и прийти в налоговую инспекцию только для получения свидетельства о регистрации, или открыть счет в Сбербанке. Этот проект позволяет предпринимателям получать консультационные услуги специалистов и находить партнеров по всей стране. У «Деловой среды» в Татарстане колоссальный потенциал, который растет вместе с количеством участников проекта».

«Деловая среда» предлагает сервисы актуальные как для уже существующих компаний сегмента микро- и малого бизнеса, так и для начинающих предпринимателей, которые могут, например, зарегистрировать ИП через портал, и прийти в налоговую инспекцию только для получения свидетельства о регистрации, или открыть счет в Сбербанке.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"