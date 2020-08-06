Новости общества

20:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казань снова «поплыла» после ливня — соцсети

19:53, 06.08.2020
Казань снова «поплыла» после ливня — соцсети
Фото: vk.com

Казань вновь оказалась затоплена после сильнейшего ливня, который прошел сегодня вечером.

В некоторых районах города даже выпал град, рассказывают очевидцы. На Адоратского остановку затопило так, что стало непонятно — где пешеходный переход, а где проезжая часть.

«Апокалипсис» случился на Право-Булачной улице. Пешеходам приходится переходить дорогу по щиколотку в воде.

Затопило и проезжую часть на улице Тукая, и проезжую часть площади Тукая.

В конце июля, после того, как казанские улицы оказались затоплены из-за прошедшего дождя, прокуратура Казани организовала проверку. Ведомство установит участки дорог и пешеходных зон, которые из раза в раз подвергаются подтоплению.

Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также