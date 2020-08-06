Казань снова «поплыла» после ливня — соцсети
Казань вновь оказалась затоплена после сильнейшего ливня, который прошел сегодня вечером.
В некоторых районах города даже выпал град, рассказывают очевидцы. На Адоратского остановку затопило так, что стало непонятно — где пешеходный переход, а где проезжая часть.
«Апокалипсис» случился на Право-Булачной улице. Пешеходам приходится переходить дорогу по щиколотку в воде.
Затопило и проезжую часть на улице Тукая, и проезжую часть площади Тукая.
В конце июля, после того, как казанские улицы оказались затоплены из-за прошедшего дождя, прокуратура Казани организовала проверку. Ведомство установит участки дорог и пешеходных зон, которые из раза в раз подвергаются подтоплению.
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