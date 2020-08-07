Эпидемиолог КФУ напомнила о необходимости делать прививку перед отпуском

Сезон отпусков в России еще продолжается, открываются границы с другими странами, и тем, кто собирается за рубеж, стоит сделать необходимые прививки, рассказала врач-эпидемиолог Университетской клиники Казанского федерального университета Александра Арсенина.

В первую очередь, отправляясь в путешествие в ту или иную страну, нужно узнать о том, какие прививки там обязательны. Даже если отпуск пройдет на территории России, о вакцинации нужно позаботиться заранее.

Она напомнила, что Казань и Татарстан являются эндемичной зоной по вирусному клещевому энцефалиту и посоветовала сделать прививку от него перед поездкой в среднюю полосу России, Поволжье, Красноярский, Хабаровский края, Кемеровскую, Новосибирскую области, на северо-запад, Урал, Алтай и Дальний Восток.

Эпидемиолог подчеркнула, что наиболее велика вероятность заражения редкими заболеваниями в государствах Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и Амазонии.

Также врач посоветовала за две недели до плановой вакцинации перейти на гипоаллергенную диету. По словам Арсениной, это поможет организму настроиться на продуктивную работу и правильно отреагировать на введенную вакцину. За несколько дней до прививки не стоит употреблять алкоголь. Специалист также напомнила, что ставят прививку только здоровому человеку. Вакцинацию лучше всего проходить за месяц до поездки для того, чтобы к моменту поездки в организме выработался стойкий иммунитет, передает пресс-служба КФУ.

Со следующего года россияне смогут получить бесплатные профилактические прививки в частных клиниках по полису ОМС. Сейчас это можно сделать лишь в государственных медучреждениях.

