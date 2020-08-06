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Россияне могут получить бесплатные прививки в частных клиниках

06:41, 06.08.2020
Россияне могут получить бесплатные прививки в частных клиниках
Фото: Pexels

Со следующего года россияне могут получить бесплатные профилактические прививки в частных клиниках по полису ОМС. Поправку ко второму чтению законопроекта «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» внесла зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Сейчас права и обязанности по профилактике инфекционных болезней возложены на государственные поликлиники. При этом фактическую помощь граждане получают в медцентрах, участвующих в реализации территориальной программы ОМС. Для профилактики инфекционных заболеваний власти пытаются обязать проводить профилактические прививки все медучреждения, в том числе, платные клиники.

Законопроект дает право гражданам бесплатно прививаться в любых медицинких организациях, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, передает ТАСС. Со своей стороны, медицинские организации должны быть обеспечены иммунобиологическими лекарственными препаратами.

Общество Татарстан
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