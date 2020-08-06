Около казанского ЦУМа закрашивают женскую парковку

Около торгового центра «ЦУМ» в Казани закрашивают парковку для женщин. Об этом сообщили пользователи соцсетей.



Напомним, ГИБДД потребовала убрать парковку для женщин возле казанского ЦУМа до 7 августа. Она появилась еще в конце июля, но интерес к ней проснулся только в начале августа. Согласно акту, составленному инспектором, красная зона парковки и табличка не соответствуют требованиям ГОСТ. О разгоревшихся спорах вокруг розовой парковки — в материале «Реального времени».