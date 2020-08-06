В Татарстане инвалиды смогут оформить пенсию беззаявительно

Инвалидам больше не требуется лично подавать заявление на оформление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Сотрудники Пенсионного фонда сделают это самостоятельно, сообщает пресс-служба ОПФР по РТ.

С 28 июля ЕДВ оформляется сотрудниками Пенсионного фонда по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Выплата устанавливается со дня признания человека инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления сведений в реестр. О назначении ЕДВ гражданин получит уведомление на сайте госуслуг, на электронную почту или по СМС.

От получателя ЕДВ требуется лишь заявление о предпочитаемом им способе доставке пенсии, которое можно подать в «Госуслуги» или на сайте ПФР. Заявление о доставке представлять не требуется, если гражданин уже получал выплаты по линии ПФР.

Ранее в связи с режимом самоизоляции в России упрощен порядок получения справок об инвалидности.

