Приемная кампания КФУ — 2020: прирост заявлений, кредит на обучение и «дистанционка» для иностранцев

Фото: Максим Платонов

Более «точечные» заявления и подросший средний балл ЕГЭ

На сегодняшний день в КФУ подано 62 тыс. заявлений на все формы обучения, рассказал секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года в вуз поступило 70 тыс. заявлений. Однако стоит учесть, что один абитуриент может подать заявления сразу на три направления, и давать оценку общей активности лучше, отталкиваясь от числа физических лиц, участвующих в конкурсе на поступление.



— По физлицам цифры несколько иные: сейчас их уже 29 тыс., для сравнения: в 2019-м было 23 тысячи. Уточню, что «участвуют в конкурсе» — значит подали заявления и документы для поступления, — сообщил Бодров. — Так как заявлений меньше, а физлиц больше, то мы можем сделать вывод о том, что в этом году подача более «точечная», ребята более четко знают, что им надо.

Средний балл по ЕГЭ в этом году чуть выше (74,6), чем в прошлом (73,2). Также спикер отмечает, что с начала августа — после того, как стали известны последние результаты ЕГЭ, абитуриенты начали активно подавать заявления. Сейчас прирост составляет 2700 заявлений в сутки.



— По иностранным студентам следующая ситуация: более 4,5 тыс. ребят из разных стран на сегодняшний день участвуют в конкурсе КФУ. Из них заключили договоры 1237 человек — они уже успешно сдали экзамены, — озвучил данные представитель вуза.



Заселение в общежития и приказы о зачислении

Помимо этого, секретарь приемной комиссии Казанского университета сообщил, что уже завтра вуз опубликует на своем сайте обновленный план приема студентов.

— Если говорить о дополнительных бюджетных местах, то 180 дополнительных мест в пятницу будут включены в общий план приема. Какие цифры по допместам будут утверждены на следующий год — это вопрос к профильному министерству, но есть высокая вероятность, что они сохранятся, — добавил Олег Бодров.

Не менее важная информация — даты выхода приказов о зачислении. Так, 22 августа будет опубликован первый приказ — по поступающим по особой квоте. 24 августа выйдет первый бюджетный приказ, включающий в себя 80% бюджетников. 26 августа стоит ждать второго приказа по зачислению на бюджетную форму обучения. И, наконец, 31 августа выйдет приказ по контрактникам.

Учитывая указанные даты, многих абитуриентов (особенно контрактников) беспокоит вопрос заселения в общежития.

— Заселение старших курсов начнется 24 августа. Первые курсы начинают заселяться сразу после выхода соответствующих приказов о зачислении. Пришедшие 1 сентября не останутся на улице. По любым вопросам, связанным с заселением, поможет департамент по молодежной политике, также мы скоро разместим на сайте специальный телефон, по которому вас подробно проконсультируют по поводу заселения, — пояснил Олег Бодров.

Образовательный кредит и «дистанционка» для иностранцев

В ходе прямого эфира с Бодровым поступающие также поинтересовались у представителя КФУ, можно ли подписать соглашение о зачислении на контрактную форму обучения, если они видят, что есть вероятность не попасть на бюджет.



— Допустим, у абитуриента внутри одного направления одно заявление подано на бюджет, а второе — на контракт. Он подал заявление о согласии на бюджет, но он видит, что не проходит, и теперь ему нужно это заявление перекинуть на контракт. Для этого в личном кабинете есть опция «подать или отозвать заявление о согласии на зачисление», — пояснил спикер.

Продолжая тему контрактников, Олег Бодров отметил, что в условиях непростой социально-экономической ситуации КФУ и Сбербанк реализуют специальную программу поддержки для желающих получить образование в вузе. Речь об образовательном кредите, тело которого абитуриент будет гасить уже после окончания университета (также заемщику дается три месяца на поиск работы). Во время учебы студент выплачивает только проценты.

Помимо этого, в вузе есть возможность разделить оплату посеместрово — для этого надо обратиться в договорной отдел университета и заключить соответствующий договор.

Еще один вопрос, волнующий абитуриентов, касается организации обучения иностранных студентов, которые не могут попасть в страну из-за действующих ограничений. Как сообщил секретарь приемной комиссии КФУ, для таких студентов к 1 сентября будут организованы дистанционные формы обучения.

— Хочу обратиться к нашим абитуриентам с пожеланием. Времени до приказов остается все меньше и меньше, а мы наблюдаем ситуацию, когда ребята не подтверждают свое согласие о зачислении. Загляните в свои личные кабинеты. Если вы обнаружите там послание от технических секретарей — отреагируйте на них. Некоторые заявления не могут принять из-за недокомплекта документов. Если ваше заявление успешно принято, пожалуйста, не затягивайте с заявлением о согласии, — завершил обсуждение Олег Бодров.

Лина Саримова