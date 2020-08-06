Евгений Плющенко: «Глупо было не голосовать за поправки к Конституции. Ведь увеличение пенсий — это хорошо»

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Двукратный олимпийский чемпион, ныне главный тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своем отношении к недавнему голосованию за поправки к Конституции РФ и к президенту страны Владимиру Путину.

— Я не заинтересован политикой, а заинтересован в улучшении жизни, в том числе своей. Я всегда «топил» и буду «топить» за Владимира Владимировича Путина. Это мое гражданское право. Я вижу, что для спорта делается очень многое. Считаю, что Путин — лучший лидер за все годы. Я бы хотел, чтобы он был президентом как можно дольше.

— Ваша мотивация сняться в ролике о поправках заключалась именно в том, чтобы Путин продолжал оставаться президентом?

— Увеличение пенсий — это же очень хорошо? Очень. Улучшение медицины — это же здорово? Здорово. За эти поправки не голосовать глупо. Поэтому я и высказал свою позицию о Владимире Владимировиче.

А если он примет решение вновь баллотироваться на пост президента, то этот вопрос решит народ. Мне Путин очень нравится. Я с ним неоднократно встречался. Даже играл в хоккей, — заявил бывший фигурист.

Напомним, Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская снялись в агитационном ролике, призывающем голосовать за поправки к Конституции РФ. После выхода ролика на пару обрушилась критика со стороны поклонников и журналистов. На YouTube появилось несколько комичных роликов, высмеивающих семью Плющенко.