В КФУ подали более 60 тысяч заявлений на обучение

Фото: КФУ

В Казанском федеральном университете идет прямой эфир, посвященный приемной кампании — 2020. Обсудили предварительные итоги и особенности проведения внутренних вступительных испытаний.

Секретарь приемной комиссии Казанского университета Олег Бодров сообщил, что на сегодняшний день в университет подано 62 тыс. заявлений на все формы обучения. В прошлом году к этой дате было подано 70 тыс. заявлений. Таким образом, разрыв по заявлениям составляет 8 тысяч. Один абитуриент может подать заявления на три направления.

Если же судить по физическим лицам, то на сегодняшний день 29 тыс. человек участвует в конкурсе КФУ, в 2019-м было 23 тысячи. Участвуют в конкурсе — значит, что они подали заявления и документы, необходимые для поступления.

«Если заявлений меньше, а физлиц больше, то мы видим точечную подачу в этом году. Ребята более четко знают, что им надо», — отметил Бодров.

Средний балл ЕГЭ в прошлом году составлял 73,2, на сегодняшний день — 74,6 балла.

«В пятницу, завтра, на сайте КФУ будет опубликован обновленный план приема. Если говорить о дополнительных бюджетных местах, то 180 дополнительных мест в пятницу будут включены в общий план приема», — заявил секретарь Приемной комиссии КФУ.

На вопрос, какие цифры по допместам будут утверждены на следующий год, Бодров ответил, что это вопрос к профильному министерству, но есть высокая вероятность, что они сохранятся.

