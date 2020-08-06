Казань вошла в рейтинг регионов России с высоким количеством вакансий госслужащих

По данным исследования, проведенного аналитическим центром «Авито Работа», больше всего вакансий на госслужбе размещено в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Об этом сообщают «РИА Новости».

За второй квартал 2020 года количество вакансий на госслужбе выросло на 20%, а за год — на 43%. При этом общее число вакансий за второй квартал текущего года в России выросло лишь на 6%, что на 4% меньше, чем в прошлом году.

Также отмечается, что за прошедший год зарплата на госслужбе выросла на 9%. На данный момент госслужащие получают в среднем 35 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты наблюдаются в Москве (50 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (41,5 тыс. рублей) и Барнауле (40 тыс. рублей).



Год назад сообщалось, что с 2020 года в России начнется сокращение штата государственных служащих.