Мэрия Казани опубликовала предварительный проект первого участка Вознесенского тракта

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Протяженность первого участка Вознесенского тракта в Казани составит почти 4,2 км. Об этом говорится в проекте планировки дороги, опубликованном в сборнике документов мэрии Казани.

Городские власти назначили общественные обсуждения проекта. Они будут проводиться с 6 августа по 10 сентября.

Согласно проекту, протяженность участка от улицы Гвардейская до проспекта Победы составит 4 180 метров. Расчетная скорость движения составит 70-100 км/ч. На участке запланированы по три полосы в обе стороны.

Предусмотрена «открытая» система водоотведения.

Ранее сообщалось, что на строительство Вознесенского тракта в Казани направят 17 млрд рублей. Новая магистраль будет возводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность дороги должна составить 10 км. Предполагается, что она соединит Аметьевскую магистраль с трассой М-7.