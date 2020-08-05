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В Казани запустили первую онлайн-школу татарской кухни

20:58, 05.08.2020
В Казани запустили первую онлайн-школу татарской кухни
Фото: realnoevremya.ru

В Казани запустили первый онлайн-курс по татарской кулинарии «Аш». Первое занятие стартует уже завтра, 6 августа.

Так, в четверг все желающие смогут бесплатно научиться готовить чак-чак. В ходе занятия кулинары расскажут, как легко научиться готовить татарские блюда на обычной кухне, о происхождении блюд и о традициях.

Уроки будут вестись на русском языке, но с субтитрами на двух языках — английском и татарском.

Также в Татарстане ближе к осени могут выпустить книгу о татарской национальной кулинарии.

ОбществоКультура Татарстан
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