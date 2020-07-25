В Татарстане может появиться книга о татарской национальной кухне

В Татарстане планируют выпустить книгу о татарской национальной кулинарии. Книга может выйти ближе к осени этого года.

По словам заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, книга «Татар доньясы. Татарский мир», в которой описаны не только исторические вехи развития татарского народа, но и традиционная культура быта, народного декоративно-прикладного искусства, духовной культуры и праздников, натолкнула создателей рабочей группы на следующее издание, посвященное национальной кухне, передает «Татар-информ».

Над текстом издания работала Академия наук, рассказал завотделом средневековой археологии Института археологии имени А.Х. Халикова АН РТ доктор исторических наук Искандер Измайлов.

Отметим, что сейчас издание «Татар доньясы. Татарский мир» доступно в электронном формате на сайтах «Таткнига», 100tatarstan.ru и портале Правительства РТ в разделе, посвященном столетию ТАССР. К концу сентября уже планируется выпустить 100 тыс. экземпляров книги на татарском и русском языках.

В конце мая бывший пресс-секретарь президента РТ, заместитель руководителя республиканского агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин представил на YouTube проект, посвященный истории Татарстана, под названием «Новая Тартария» и презентовал свою книгу «Татарстан 100: прежде и теперь» об истории республики за последнее 100-летие.

