Съемки фильма в Сармановском районе и новый формат общения с татарстанцами: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 5 августа

Сегодня Апастовский район принял у себя флаг 100-летия ТАССР. Специально к этому событию приурочили награждение комбайнеров намолотивших одними из первых 10 тысяч центнеров зерна. Глава района Равиль Хисамутдинов поделился фотографиями с торжественного мероприятия.

Глава Сармановского района Фарит Хуснуллин принял у себя в гостях съемочную группу фильма «Живы ли вы?". Они выразили благодарность за оказанное содействие при съемках киноленты и исполнили татарскую песню.

Руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов поблагодарил подписчиков за поздравления с днем рождения. Сегодня Иванову исполнилось 48 лет. Он отметил, что ценит внимание жителей своего района и пожелал в ответ крепкого здоровья и благополучия.

Сразу несколько глав районов — Новошешминского, Дрожжановского и Лениногорского районов — решили освоить новый формат общения со своими жителями — с помощью «сторис» в Instagram.

Они предложили своим подписчикам задать им вопрос с помощью специальной наклейки в приложении. Так, у руководителя Новошешминского района Вячеслава Козлова поинтересовались, как у него дела и спросили, когда доделают участок дороги. Но, видимо, что-то пошло не так и вместо ответа прикрепилось случайное фото.

У Рягата Хусаинова, руководителя Лениногорского района республики, подписчики спросили, будет ли в этом году отмечаться день города и республики. Хусаинов сообщил, что праздник будет, правда сейчас рассматриваются варианты проведения и площадки.

Некоторые подписчики воспользовались возможностью просто сказать «спасибо» руководителю района.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров по примеру своих коллег также решил испробовать данный формат общения с подписчикам, правда, пока вопросы или не поступали, или на них не успели ответить. Но зато Гафаров встретился с жителями Старых Чукал, Нижнечекурска и Татарских Шатрашан и поговорил с ним о будущем района.

«Здорово, что жители неравнодушны к своёму месту жительства», — похвалил он дрожжановцев.

Татьяна Леухина