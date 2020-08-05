Источник: Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 миллиона рублей

Как сообщает Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран получил 14,5 миллиона рублей за увольнение из клуба.

По информации источника, 10 миллионов тренер получил за досрочное расторжение трехлетнего контракта, еще 2 миллиона ему выплатили за моральный ущерб. Также Юран получил 2,5 миллиона — часть призовых, положенных «Химкам» за выход в финал Кубка России.

Ранее Юран заявил, что подмосковный клуб в предстоящем сезоне дважды специально проиграет московскому «Спартаку», так как «Химки» станут неофициальным фарм-клубом «красно-белых» в РПЛ. Тренера уволили за неделю до старта в чемпионате, он обвинил в этом лично генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и собирался писать жалобу в УЕФА, а также судиться с «Химками».