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Источник: Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 миллиона рублей

17:01, 05.08.2020
Источник: Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 миллиона рублей
Фото: rfs.ru

Как сообщает Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран получил 14,5 миллиона рублей за увольнение из клуба.

По информации источника, 10 миллионов тренер получил за досрочное расторжение трехлетнего контракта, еще 2 миллиона ему выплатили за моральный ущерб. Также Юран получил 2,5 миллиона — часть призовых, положенных «Химкам» за выход в финал Кубка России.

Ранее Юран заявил, что подмосковный клуб в предстоящем сезоне дважды специально проиграет московскому «Спартаку», так как «Химки» станут неофициальным фарм-клубом «красно-белых» в РПЛ. Тренера уволили за неделю до старта в чемпионате, он обвинил в этом лично генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и собирался писать жалобу в УЕФА, а также судиться с «Химками».

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