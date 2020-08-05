Табрис Яруллин станет замдиректора Национальной библиотеки Татарстана

Новый директор Национальной библиотеки Татарстана Мадина Тимерзянова рассказала, что предложила назначить своим заместителем Табриса Яруллина.

На пресс-конференции она подчеркнула, что решение о новой должности Яруллина уже согласовано.

Напомним, что Тимерзянова была представлена как директор Нацбиблиотеки РТ сегодня.

В июне 2019 года Табрис Яруллин покинул пост зампредседателя исполкома Всемирного конгресса татар и председателя Всемирного форума татарской молодежи. Он заявил, что уходит по собственному желанию, но не стал разглашать куда.