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Табрис Яруллин станет замдиректора Национальной библиотеки Татарстана

15:14, 05.08.2020 1
Табрис Яруллин станет замдиректора Национальной библиотеки Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Новый директор Национальной библиотеки Татарстана Мадина Тимерзянова рассказала, что предложила назначить своим заместителем Табриса Яруллина.

На пресс-конференции она подчеркнула, что решение о новой должности Яруллина уже согласовано.

Напомним, что Тимерзянова была представлена как директор Нацбиблиотеки РТ сегодня.

В июне 2019 года Табрис Яруллин покинул пост зампредседателя исполкома Всемирного конгресса татар и председателя Всемирного форума татарской молодежи. Он заявил, что уходит по собственному желанию, но не стал разглашать куда.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:16
    Вряд ли сработаются...
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