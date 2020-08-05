В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова на миллион

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Неизвестный взломал два сейфа в коттедже Олега Тинькова и его супруги Рины Восман в Москве и украл оттуда вещи более чем на миллион рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Инцидент, предположительно, произошел 3—4 августа: неизвестный «отжал пластиковые двери», проник в помещение и вскрыл два сейфа. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Источник «РИА Новости» отмечает, что о ЧП сообщила горничная жены Тинькова.

«Придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии», — заявил собеседник агентства.