В Роспотребнадзоре по Татарстану озвучили новые рекомендации по профилактике коронавируса в вузах

Первый замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Марина Трофимова озвучила новые методические рекомендации по профилактике коронавируса в вузах.

Основные принципы профилактики: прежде чем вузы откроются, они должны провести генуборку с дезсредствами. На входе устанавливаются антисептики для рук, они должны быть также в местах общего пользования, приема пищи, санузлах и т. д. Должны присутствовать и обеззараживатели воздуха.

Также должна проводиться ежедневная влажная уборка, обработка контактных поверхностей. Во время перерывов учебные помещения должны проветриваться. Температуру будут мерить и у преподавателей, и у студентов два раза в день.

Студенты во время учебы должны быть в масках, педсостав — в масках и перчатках. Допускается, что проведение творческих занятий может без маски, и лектор во время лекции тоже может быть без маски.

Преподавателям старше 65 лет рекомендуется работать дистанционно. Исключаются массовые мероприятия. Студенты-иностранцы допускаются к занятиям только после 14-дневной изоляции, на 10-й и 12-й день после прибытия в Россию они должны сдавать тесты.

«Надо организовать так, чтобы максимально закрепить за каждой группой свое помещение и максимально территориально разобщить студенческие группы в процессе обучения», — отметила Трофимова.

Напомним, студентов университетов и преподавателей с началом учебного года обяжут носить маски. Обеспечивать защитными средствами и тех, и других должны вузы.