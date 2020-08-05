В татарстанских мечетях прошла коллективная молитва за пострадавших при взрыве в Бейруте

Сегодня в мечетях Татарстана верующие совершили коллективную молитву за упокой душ погибших и за выздоровление пострадавших при взрыве в Бейруте. Также верующие обратились к Аллаху с мольбой о защите стран и наций от подобных трагедий, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Татарстана.



Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин также выразил соболезнования в связи с трагедией в Бейруте.

«Это поистине национальная трагедия для всего ливанского народа. В эти скорбные минуты мусульмане Татарстана сердцем и душой стремятся быть рядом с ливанцами и выражают им свои глубокие соболезнования», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Бейруте произошел мощный взрыв, унесший жизни более 100 человек. Более 4 тыс. человек пострадали.