Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100, еще 4 тыс. пострадали

Фото: скриншот

В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Ливанский Красный Крест.

Еще более 4 тысяч человек пострадали.



Вчера в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Взрывная волна разрушила ближайшие здания и выбила стекла в домах. Очевидцы в беседе с нашим корреспондентом рассказали о жутких последствиях: тысячи раненых, десятки погибших, сотни разрушенных домов и разбитых автомобилей.