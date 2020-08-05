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Происшествия

Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100, еще 4 тыс. пострадали

09:31, 05.08.2020
Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100, еще 4 тыс. пострадали
Фото: скриншот

В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Ливанский Красный Крест.

Еще более 4 тысяч человек пострадали.

Вчера в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Взрывная волна разрушила ближайшие здания и выбила стекла в домах. Очевидцы в беседе с нашим корреспондентом рассказали о жутких последствиях: тысячи раненых, десятки погибших, сотни разрушенных домов и разбитых автомобилей.

Происшествия
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