СК: в Татарстане мать избивала дочку за немытую посуду

Фото: «Реальное время»

В Татарстане возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетней. Потерпевшей признана 15-летняя жительница Зеленодольска, подозреваемой — ее 37-летняя мать.



По версии следствия, в мае-июле 2020 года женщина систематически наносила побои своей дочери — за невымытую посуду и несвоевременную уборку.

В результате девочка переехала жить к бабушке, которая после рассказа внучки обратилась в правоохранительные органы.

Причастность к преступлению подозреваемая признала частично, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее в Татарстане суд отправил на принудительное лечение жительницу Челнов, напавшую с ножом на сыновей.