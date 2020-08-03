В Татарстане суд направил на принудительное лечение напавшую на сыновей с ножом женщину

В Татарстане суд решил отправить в спецклинику жительницу Набережных Челнов, зарезавшую одного сына и ранившую второго. Комиссия обнаружила у женщины признаки хронического психического расстройства.

«Постановлением суда ей назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», — сообщает пресс-служба татарстанского управления СКР.

Она обвинялась по статьям УК РФ «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух или более малолетних».

Напомним, 6 октября 2019 года в Челнах женщина поругалась со своим мужем. Он ушел из квартиры, а челнинка напала с ножом на детей 2013 и 2017 годов рождения, после чего попыталась покончить с собой. Младший мальчик скончался.