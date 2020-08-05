Минфин РФ предложил сократить расходы на содержание Госдумы и Совфеда

Министерство финансов России внесло предложение сократить в 2021-2023 году расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности» предполагает постепенное снижение расходов на обе палаты Федерального собрания РФ. В совокупности денежное содержание будет снижено примерно на 1,9 млрд рублей.

Предлагается снизить денежное содержание Госдумы на 2,9%, или 378 млн рублей — в 2021 году, на 4,5%, или 577 млн — в 2022 году, на 2%, или 256 млн — в 2023 году. Примерно на Госдуму будет уходить 12 млрд рублей.

Расходы на содержание Совета Федерации планируется урезать следующим образом: на 3%, или 217 млн рублей — в 2021 году, на 4,6%, или 338 млн — в 2022 году, на 2,4%, или 178 млн рублей — в 2023 году. В итоге финансирование верхней палаты парламента составит плюс-минус 7 млрд рублей.

Минфин также предложил в ближайшие 3 года уменьшить расходы на Счетную палату РФ: на 2,5%, или 124,6 млн рублей — в 2021 году, на 4,8%, или 244 млн — в 2022 году, на 2,9%, или 149,3 млн — в 2023 году.

Напомним, что ранее Минфин РФ предложил увеличить в 2021 году расходы на деятельность президента и его администрации на 88,8 млн рублей.