Минфин рекомендовал увеличить расходы на деятельность президента и АП на 88 млн рублей

Министерство финансов РФ предложило в 2021 году увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Эта сумма может вырасти на 88,8 млн рублей.

Таким образом, она составит 14,28 млрд рублей. А в 2022 году расходы планируется сократить на 191 млн рублей. В 2023 году предполагается снова увеличить расходы по этой статье на 219 миллионов, то есть до 14,8 миллиарда рублей.

В то же время в статье расходов на 2021 год планируется увеличить финансирование деятельности председателя Совета безопасности РФ и государственных служащих администрации президента РФ до 25,9 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах заложен рост расходов на 1,16 млрд, до 26,4 млрд рублей.

Однако финансирование деятельности председателя кабмина, его заместителей и аппарата правительства в ближайшие 3 года сократится.

Напомним, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих, выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих.