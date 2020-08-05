Профсоюзы Татарстана выступили за уравнение офисных и удаленных сотрудников

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Депутат Госсовета Татарстана, председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева выступила за то, чтобы удаленные сотрудники имели те же права, что и офисные.

По словам Кузьмичевой, профсоюзы давно обсуждают тему дистанционной и удаленной работы. Однако ускорила этот процесс пандемия, когда 70 млн россиян были переведены на удаленную работу.

Профсоюзы добиваются того, чтобы у сотрудников было право быть офлайн вне рабочего времени, упростить электронный документооборот и возможность совмещать работу из дома и офиса, сообщает «Татар-информ».



Ранее Минтруд России поддержал проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы, они в том числе предусматривают компенсацию расходов на электричество.

