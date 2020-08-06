Казанские рестораторы вошли в «Тасму»

Как рестораторы купили «уробороса» «Тасмы»

Как выяснило «Реальное время», мэрия Казани успешно продала принадлежащий ей пакет из 21,559% акций АО «Тасма: активы и управление» (ТАУ) — головной компании казанского производителя фотоматериалов ГК «Тасма». Покупателем стало зарегистрированное два года назад в бизнес-центре технополиса «Химград» ООО «Кристалл Синтез». Согласно ОКВЭД, «Кристалл Синтез» занимается производством моющих и чистящих средств.

Совладельцами ООО являются Ильшат Шарифуллин (55%) и Айрат Гарипов (45%). Эти бизнесмены известны в Казани как основатели брассерии Leuven, крафтового бара Top Hop и целого ряда других аналогичных заведений.

Структура бизнеса «Тасмы» отчасти закольцована — по данным системы «СПАРК-Интерфакс», наиболее крупный пакет ТАУ в 62,31%, согласно данным Росстата, принадлежит ООО «Тасма-инвест», основная часть которого принадлежит тому же ТАУ напрямую или косвенно. Не считая этого, у мэрии в лице Комитета земельных и имущественных отношений был крупнейший пакет акций. Среди других любопытных собственников можно назвать Госжилфонд при президенте Татарстана — ему принадлежат чуть более 3% ТАУ.

Номинальная стоимость проданного мэрией пакета составляет 62,75 млн рублей, однако с муниципальных торгов он ушел гораздо дешевле, за 14,52 млн рублей, и это торги еще велись на повышение.

От фотопленки — к бытовой химии

В разговоре с «Реальным временем» бизнесмены подтвердили факт покупки акций «Тасмы». Ильшат Шарифуллин объяснил покупку намерением развивать производство чистящих средств, а также антисептиков.

— Кроме ресторанов, оптового бизнеса, мы создали «Кристалл Синтез», чтобы производить бытовую химию, и собираемся дальше развивать это направление. Пока объемы у нас небольшие, производим продукты, ориентированные на HoReCa. И мы покупаем [часть] «Тасмы», чтобы в дальнейшем развивать производство. Вся «Тасма» нам и не нужна — там есть нужные нам площадки, есть коммуникации, там все есть. Если мы будем собственниками, то по вопросам аренды и прочему мы будем выступать уже совершенно с других позиций, — заявил Шарифуллин.

Фотопленки еще в деле

«Тасма» — предприятие с богатой историей, начинающейся в 1933 году (хотя и далекой от производства бытовой химии). Во время Великой Отечественной войны это было единственное предприятие, обеспечивающее фронт и тыл кинопленками, аэрофотопленками, фотобумагой. Сейчас, по собственным данным компании, «Тасма» является единственным производителем аэрофотопленок для ВКС России, аэрокосмических пленок, незапотевающих пленок и других пленок специального назначения. При этом у компании есть клиенты и в других отраслях — в нефтегазовом секторе, машиностроительном, пищевой промышленности.

Добавим, что в апреле 2019 года в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» ГК «Тасма» получила от Фонда развития промышленности (ФРП) льготный кредит на 80,5 млн руб. под 1% на 5 лет. Это сумма составляет чуть больше половины необходимых средств (всего 151 млн руб.) для проекта повышения производительности труда на «Тасме», сообщало Минэкономразвития России.

Само АО «Тасма: активы и управление» не может похвастаться крупными финансовыми показателями: за 2019 год выручка составила только 809 тысяч рублей, чистый убыток — 1,79 млн рублей, и 49,36 млн рублей активов на счету. Однако по подсчетам «Реального времени» на основе данных «СПАРКа», общая стоимость активов всех связанных с АО «ТАУ» юрлиц составляет не менее 1,35 млрд рублей, совокупная выручка по итогам прошлого года — не менее 861,8 млн рублей, а чистая прибыль — не менее 77,18 млн рублей.

Александр Артемьев