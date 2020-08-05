Адвокаты Шамсутдинова просят, чтобы дело рассматривал суд присяжных
Адвокаты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подали ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Об этом сообщил защитник Равиль Тугушев.
По его словам, предварительное следствие завершено. Стороны подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела.
«Было заявлено ходатайство о проведении суда присяжных, было заявлено ходатайство о вызове свидетелей защиты», — цитирует ТАСС Тугушева.
Также он сообщил, что при ознакомлении с материалами дела был выявлен еще один факт неуставных отношений.
Напомним, что срочник Рамиль Шамсутдинов обвиняется в убийстве восьми сослуживцев в военной части Забайкальского края.
комментарии
Биография Шамсутдинова известна достаточно хорошо, Казани в ней нет!!!