Адвокаты Шамсутдинова просят, чтобы дело рассматривал суд присяжных

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Адвокаты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подали ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Об этом сообщил защитник Равиль Тугушев.

По его словам, предварительное следствие завершено. Стороны подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела.

«Было заявлено ходатайство о проведении суда присяжных, было заявлено ходатайство о вызове свидетелей защиты», — цитирует ТАСС Тугушева.

Также он сообщил, что при ознакомлении с материалами дела был выявлен еще один факт неуставных отношений.

Напомним, что срочник Рамиль Шамсутдинов обвиняется в убийстве восьми сослуживцев в военной части Забайкальского края.

