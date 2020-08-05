Новости общества

11:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Адвокаты Шамсутдинова просят, чтобы дело рассматривал суд присяжных

09:54, 05.08.2020 1
Адвокаты Шамсутдинова просят, чтобы дело рассматривал суд присяжных
Фото: кадр видео

Адвокаты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подали ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Об этом сообщил защитник Равиль Тугушев.

По его словам, предварительное следствие завершено. Стороны подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела.

«Было заявлено ходатайство о проведении суда присяжных, было заявлено ходатайство о вызове свидетелей защиты», — цитирует ТАСС Тугушева.

Также он сообщил, что при ознакомлении с материалами дела был выявлен еще один факт неуставных отношений.

Напомним, что срочник Рамиль Шамсутдинов обвиняется в убийстве восьми сослуживцев в военной части Забайкальского края.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:29
    "дело срочника из Казани"
    Биография Шамсутдинова известна достаточно хорошо, Казани в ней нет!!!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также