Во втором квартале 2020 года в Россию приехало 0 туристов

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В России объем въездного туризма в Россию упал на 83,6%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ.

В первом квартале с туристическими целями Россию посетили 322 801 человек. В 2019 году за аналогичный период Россию посетили 1,9 млн туристов. Во втором квартале 2020 года в России оказалось 0 туристов — при 4 млн за прошлый год.

При этом в с января по март в стану прибыли 5,5 млн иностранцев с разными целями, а с апреля по июнь — 500 тысяч. Большинство прибывших относится к обслуживающему персоналу, передает «Коммерсантъ».



Ранее Ростуризм сообщил, что туристическая отрасль России потеряла 500 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в этом году.

