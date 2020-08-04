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Происшествия

В Спасском районе Татарстана насмерть разбился 25-летний водитель

23:01, 04.08.2020
В Спасском районе Татарстана насмерть разбился 25-летний водитель
Фото: pixabay.com

Сегодня, 4 августа, в Спасском районе Татарстана произошло смертельное ДТП.

Так, водитель «Жигулей» на 2 км трассы Никольское — Отрада вылетел в кювет. 25-летний парень погиб на месте от полученных травм.

По данным МВД по РТ, 25-летний молодой человек двигался со стороны села Отрада. На Т-образном перекрестке он превысил скорость и попытался повернуть в сторону села Никольское, но не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет встречного направления.

Молодой человек ранее был лишен водительских прав на 14 месяца за оставление места ДТП.

Ранее в центре Казани иномарка насмерть сбила женщину.

ПроисшествияАвто Татарстан
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