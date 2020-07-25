В центре Казани иномарка сбила насмерть женщину

В центре Казани сегодня вечером иномарка насмерть сбила пешехода.

ДТП произошло около 5 часов вечера на пересечении улиц Астрономической и Левобулачной.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора, ее сбил автомобиль «КИА». От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Личность погибшей еще предстоит установить, пишет «Татар-информ».

За первое полугодие 2020 года на дорогах Татарстана произошло 1 640 ДТП, в результате которых погибли 126 человек, рассказал вчера начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

