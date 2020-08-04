Дмитрий Квартальнов: «Доус присоеденится к «Ак Барсу» в течение недели или даже раньше»

Главный тренер казанского «Ак Барса» прокомментировал победу над альметьевским «Нефтяником» (3:2), а также рассказал о планах команды и анонсировал скорое появление в команде канадского форварда Найджела Доуса.

— Победа — это всегда хорошо, но содержание игры не слишком понравилось. Третий период выиграли 2:0, это плюс.



Ближайшие два дня мы будем тренироваться, потом у нас выходной. 8 и 9 августа также проведем тренировки, после чего вылетаем в Москву. Там нас 10 и 12 августа нас ждут две игры с «Динамо».

Когда ждать Доуса? Как только уладятся все формальности с визами, Найджел к нам присоединится. В течение недели-двух или даже пораньше, — пообещал наставник казанцев

Напомним, «Ак Барс» провел три встречи с татарстанскими клубами. Один раз команда Квартальнова проиграла «Нефтехимику» (3:2), во втором матче с нижнекамцами одержала победу (4:1), а накануне казанцы одолели альметьевский «Нефтяник» (3:2).